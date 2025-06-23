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Александр Григорян: ЦСКА достаётся новому главному тренеру с отличным багажом

Александр Григорян: ЦСКА достаётся новому главному тренеру с отличным багажом
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Бывший российский футболист Александр Григорян прокомментировал назначение Фабио Челестини главным тренером московского ЦСКА. Ранее армейцев тренировал Марко Николич, Челестини возглавил красно-синих на прошлой неделе.

«Николич дал новую идею и великолепно её реализовал. В эту идею поверили ребята, и, конечно, новый главный тренер будет играть в другой футбол, потому что будет использоваться совершенно другая игровая формация и другие игровые принципы. С каким багажом ЦСКА достаётся новому главному тренеру? С отличным», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам прошлого сезона ЦСКА занял третье место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Фонбет Кубок России. Чемпионом страны стал «Краснодар».

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