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Диего Симеоне высказался о шансах «Атлетико» на выход из группы на КЧМ-2025

Диего Симеоне высказался о шансах «Атлетико» на выход из группы на КЧМ-2025
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Аргентинский главный тренер испанского «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о шансах команды на выход из группы на текущем клубном чемпионате мира. После двух сыгранных туров мадридцы набрали три очка и расположились на третьей строчке в группе В. Выше испанцев находятся «ПСЖ» (3) и «Ботафого» (6).

«Шансы на выход из группы? Я верю в своих игроков, я знаю, что они хороши. Они делали это огромное количество раз, выигрывая по три мяча в матче», — приводит слова Симеоне пресс-служба клуба на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В матче 1-го тура клубного чемпионата мира «Атлетико» проиграл французскому «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:4. Во второй игре «матрасники» одержали победу над американским клубом «Сиэтл Саундерс» — 3:1.

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