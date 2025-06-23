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Джуд Беллингем — о травме плеча: боль отступает, но вскоре я проведу операцию

Джуд Беллингем — о травме плеча: боль отступает, но вскоре я проведу операцию
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Центральный полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем рассказал, что по завершении клубного чемпионата мира проведёт операцию на травмированном плече. Хавбек играет с болью с 2023 года.

«Сейчас всё в порядке, боль не так сильна. У меня назначена операция через несколько дней после завершения турнира, после финала. И я этому рад. Это решение давно назревало. Я больше не мог носить корсет. Сейчас я готов к тому, чтобы провести операцию», — приводит слова Беллингема издание ESPN.

Беллингем выступает за мадридский «Реал» с 2023 года. Ранее полузащитник играл за дортмундскую «Боруссию» и «Бирмингем».

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