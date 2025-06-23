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Игрок «Динамо» Майсторович: болельщикам интереснее чемпионство «Краснодара», чем «Зенита»

Игрок «Динамо» Майсторович: болельщикам интереснее чемпионство «Краснодара», чем «Зенита»
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Защитник московского «Динамо» Милан Майсторович высказался о чемпионстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«В прошлом году упустили чемпионство в матче с «Краснодаром» — это главное разочарование. В этом году, если бы выиграли, могли быть третьими — хороший результат, но не получилось, идём дальше. «Краснодар» заслуженно стал чемпионом. Для болельщиков это интереснее, чем чемпионство «Зенита», — сказал Майсторович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2024/2025 чемпионата России 20-летний Милан Майсторович провёл девять матчей, забив один мяч. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России.

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