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Рубен Невеш рассказал, чего не хватило «Аль-Хилялю» для победы над «Зальцбургом»

Рубен Невеш рассказал, чего не хватило «Аль-Хилялю» для победы над «Зальцбургом»
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Португальский полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш прокомментировал игру своей команды в прошедшем матче 2-го тура клубного чемпионата мира по футболу с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» (0:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
23 июня 2025, понедельник. 01:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 0
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия

«Я думаю, мы выступаем очень хорошо. Нам просто не хватает большей собранности перед воротами. Сегодня мы создали много моментов. В первом тайме мы были невероятны, как и в прошлом матче.

Нам просто нужно быть более хладнокровными, потому что мы играли достаточно хорошо, чтобы выигрывать матч к перерыву. И это то, что нам нужно улучшить. С обороной у нас всё в порядке. Сегодня мы не пропустили голов. Это хорошо. Мы не проиграли, что тоже хорошо, потому что теперь мы можем взять это с собой в последний матч и посмотреть, что из этого выйдет», — приводит слова Невеша официальный сайт ФИФА.

В следующем матче на клубном чемпионате мира «Зальцбург» встретится с «Реалом», а «Аль-Хиляль» сыграет с «Пачукой». Обе встречи 3-го тура состоятся 27 июня.

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