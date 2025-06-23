Рубен Невеш рассказал, чего не хватило «Аль-Хилялю» для победы над «Зальцбургом»

Португальский полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш прокомментировал игру своей команды в прошедшем матче 2-го тура клубного чемпионата мира по футболу с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» (0:0).

«Я думаю, мы выступаем очень хорошо. Нам просто не хватает большей собранности перед воротами. Сегодня мы создали много моментов. В первом тайме мы были невероятны, как и в прошлом матче.

Нам просто нужно быть более хладнокровными, потому что мы играли достаточно хорошо, чтобы выигрывать матч к перерыву. И это то, что нам нужно улучшить. С обороной у нас всё в порядке. Сегодня мы не пропустили голов. Это хорошо. Мы не проиграли, что тоже хорошо, потому что теперь мы можем взять это с собой в последний матч и посмотреть, что из этого выйдет», — приводит слова Невеша официальный сайт ФИФА.

В следующем матче на клубном чемпионате мира «Зальцбург» встретится с «Реалом», а «Аль-Хиляль» сыграет с «Пачукой». Обе встречи 3-го тура состоятся 27 июня.