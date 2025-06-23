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Канчельскис: для «Локомотива» плюс, что Тикнизян перешёл в хороший чемпионат

Канчельскис: для «Локомотива» плюс, что Тикнизян перешёл в хороший чемпионат
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Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис отреагировал на переход Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Црвену Звезду».

«Переход Наира в «Црвену Звезду» радует. Он всё сделал правильно! Пожелаю ему удачи, чтобы играл без травм и закрепился в основном составе. Наир поехал в хороший чемпионат, клуб. Будет играть в еврокубках. Это другой уровень, посмотрит Европу. Для «Локомотива» тоже плюс, что Тикнизян перешёл в хороший чемпионат. Дай бог, оттуда поедет дальше — в Испанию или Германию. Всё же за «Црвеной» больше следят, чем за «Локомотивом», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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