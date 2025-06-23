Мутко: Путин — победитель, он спрашивал у меня, почему мы не можем сборную хорошую собрать

Экс-глава Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, что президент Российской Федерации Владимир Путин поддерживал развитие футбола много лет назад. По словам Мутко, глава государства интересовался у него, почему у России нет хорошей сборной по футболу.

«Он в целом любит спорт. Человек спортивный, увлекающийся спортом. Понимаете? А футбол — это одна из разновидностей спорта. С другой стороны, он у нас победитель. Ещё когда мы делали программу развития футбола, он меня спрашивал: почему у нас столько в стране людей, а мы не можем никак сборную хорошую [собрать]?» — приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, в 2018 году Россия приняла чемпионат мира по футболу. Сборная страны под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 стадии турнира, где уступила национальной команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.