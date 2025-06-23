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Хаби Алонсо высказался о возможном проявлении расизма в адрес Рюдигера в матче с «Пачукой»

Хаби Алонсо высказался о возможном проявлении расизма в адрес Рюдигера в матче с «Пачукой»
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Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал скандальную ситуацию с использовании расистских оскорблений игроком «Пачуки» Густаво Кабралем в адрес немецкого футболиста «сливочных» Антонио Рюдигера в концовке матча 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Беллингем – 35'     2:0 Гюлер – 43'     3:0 Вальверде – 70'     3:1 Монтьель – 80'    
Удаления: Асенсио – 7' / нет

«Мы поддерживаем Тони. Посмотрим, сейчас протокол ФИФА будет активирован, и они проведут своё расследование. Если это всё-таки произошло, то это абсолютно неприемлемо. К этому нет терпимости», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

Напомним, арбитр на некоторое время остановил игру, после того как Рюдигер сообщил об оскорблениях, высказанных аргентинцем в его адрес незадолго до финального свистка. Матч завершился победой «сливочных» — 3:1.

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