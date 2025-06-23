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Нападающий «Атлетико» Сёрлот — об игре с «Ботафого»: нас ждёт матч с хорошей командой

Нападающий «Атлетико» Сёрлот — об игре с «Ботафого»: нас ждёт матч с хорошей командой
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Норвежский форвард мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа клубного чемпионата мира по футболу с бразильским «Ботафого». Игра пройдёт сегодня, 23 июня, на стадионе «Роуз Боул». Начало — в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это хорошая команда. Мы видели их последний матч с «ПСЖ» («Ботафого» обыграл парижан со счётом 1:0. — Прим. «Чемпионата») и заметили, что они отлично действуют в обороне. Кроме того, «Ботафого» прекрасно играет через контратаки. Конечно, это сложный соперник, нас ждёт матч с хорошей командой», — приводит слова Сёрлота испанское онлайн-издание AS.

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