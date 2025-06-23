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Фото: Наир Тикнизян на тренировке «Црвены Звезды»

Фото: Наир Тикнизян на тренировке «Црвены Звезды»
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Левый защитник сборной Армении Наир Тикнизян провёл свою первую тренировку в составе сербской «Црвены Звезды». О трансфере футболиста из московского «Локомотива» было объявлено вчера, 22 июня. Наир заключил со своим новым клубом контракт на три года. В составе белградцев футболист будет выступать под номером 71.

Фото: ФК «Црвена Звезда»

В минувшем сезоне на счету Наира Тикнизяна 33 матча за «Локомотив» в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. В них футболист отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Ранее футболист заявлял о желании попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов. Ранее Тикнизян также выступал в составе ЦСКА.

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