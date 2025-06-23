Карпин раскрыл, были ли у него предложения из Европы

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос, были ли у него предложения из Европы. Он признался, что никаких конкретных офферов от европейских клубов не получал. При этом специалист не стал исключать, что в будущем поработает за рубежом.

— Были ли у вас в последние годы предложения из Европы?

— Из Европы не было. Прямо сказать, что именно предложений не было. Вопросы задавали: «А если бы было предложение из Европы, поехали бы?» А я отвечал, что зависит от предложения. В принципе спрашивали, возможно это или нет.

— То есть не исключаете, что в Европе ещё поработаете?

— В этой жизни всё может быть, — приводит слова Карпина ТАСС.