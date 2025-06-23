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Аршавин назвал лучших игроков прошедшего сезона РПЛ. Футболистов «Зенита» среди них нет

Аршавин назвал лучших игроков прошедшего сезона РПЛ. Футболистов «Зенита» среди них нет
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал трёх лучших игроков прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», обыгравший в матче последнего тура московское «Динамо» (3:0), «Зенит» занял второе место. Тройку лидеров замкнул ЦСКА, напрямую из РПЛ вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

— Лучшие три игрока прошедшего сезона РПЛ?
— Скорее всего, Джон Кордоба, Станислав Агкацев много внёс для «Краснодара». В остальном — Эсекьель Барко, Манфред Угальде. Угальде хорошо сыграл первую часть сезона, стал лучшим бомбардиром. Алексей Батраков здорово сыграл. Но если выделять тройку, то назову Кордобу, Агкацева, Батракова, — приводит слова Аршавина ТАСС.

Отметим, что «Спартак» стал четвёртым по итогам прошлого сезона, а «Локомотив» — шестым.

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