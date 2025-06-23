Гендиректор «Крыльев Советов» объявил об уходе, Руслан Пименов также покинет клуб

Футбольный функционер Роберт Тер-Абрамян объявил об уходе с поста генерального директора «Крыльев Советов». Также специалист сообщил об уходе экс-нападающего сборной России Руслана Пименова, занимавшего должность его заместителя.

«В июле я покину пост генерального директора ПФК «Крылья Советов», а Руслан Пименов — должность моего заместителя. Об этой новости я решил сказать сам и заранее, чтобы не было слухов и догадок, а главное, чтобы работа в клубе не останавливалась.

Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, каждый из вас делает большую работу, которая незаметна, но очень важна. Отдельно хочу поблагодарить команду за то, что приняли и в сложный момент поддержали нас с Пименовым. А эти 12 финалов я запомню на всю жизнь, рад что был частью этого процесса, даже несмотря на сложный период. Сейчас активно формируется коллектив на следующий сезон и у команды достойный наставник с опытной командой тренеров, которой я желаю успеха и побед!

К сожалению, наши взгляды с руководством клуба разошлись, но важно в этом вовремя признаться и дать возможность реализовывать идеи совета директоров и председателя правления. Со своей стороны приложу все усилия для плавного перехода и бесперебойной работы всего клуба, чтобы запуск сезона произошёл незаметно и максимально эффективно.

Отдельно хочу поблагодарить Вячеслава Андреевича, который дал мне возможность реализовать свою мечту, поработать во благо большого клуба с гигантской историей, а также в очередной раз понять, что спортивная сфера уникальна и я вижу себя в ней и дальше», — написал Тер-Абрамян в своём телеграм-канале.