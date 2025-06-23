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Пименов подтвердил уход с поста заместителя гендиректора «Крыльев Советов»

Пименов подтвердил уход с поста заместителя гендиректора «Крыльев Советов»
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Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роберта Тер-Абрамяна Руслан Пименов подтвердил уход из самарского клуба. Ранее Тер-Абрамян в своём телеграм-канале сообщил, что покинет «Крылья» вместе с Пименовым из-за разногласий с руководством клуба.

Причиной их ухода стало разное видение ситуации в самарском клубе со своим руководством.

— Появилась информация, что вы покидаете «Крылья Советов».
— Это правда, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Крылья Советов» завершили сезон-2024/2025 на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. Ранее самарскую команду покинул Игорь Осинькин, занимавший должность главного тренера.

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