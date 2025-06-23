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Агент Жемалетдинова прокомментировал новость о возможном переходе игрока в «Кайсериспор»

Агент Жемалетдинова прокомментировал новость о возможном переходе игрока в «Кайсериспор»
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, прокомментировал новость о возможном переходе экс-хавбека ЦСКА в «Кайсериспор». Ранее об интересе турецкого клуба к Жемалетдинову сообщало издание «РБ Спорт».

«Мы разговариваем с «Кайсериспором». Что-то более конкретно рано говорить. Надеюсь, день-два и у нас будет понимание. Пока всё на уровне переговоров», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В прошлом сезоне Жемалетдинов провёл 29 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. Ранее Рифат выступал за «Локомотив» и «Рубин».

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