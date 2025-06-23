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В «Урале» объявили, кто будет новым главным тренером команды

В «Урале» объявили, кто будет новым главным тренером команды
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что Мирослав Ромащенко в ближайшее время будет утверждён новым главным тренером команды. Ранее «Уралом» руководил Олег Шатов, команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025.

«Мирослав Ромащенко будет главным тренером команды. Мы с ним находимся в хороших отношениях и договорились о дальнейшей работе. У нас с ним ещё действует контракт на полтора года. Когда мы всё оформим официально, то всё скажем», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Урал» потерпел поражение в переходных матчах за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Ахматом». Грозненцы обыграли «шмелей» в ответной встрече со счётом 2:0 и победили по сумме двух матчей — 3:2.

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