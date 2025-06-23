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Агент Джикии: Георгий вылетит в Турцию для переговоров с «Антальяспором»

Агент Джикии: Георгий вылетит в Турцию для переговоров с «Антальяспором»
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Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, прокомментировал информацию о готовящемся переходе игрока в турецкий «Антальяспор». Ранее об этом сообщил «Чемпионат». Менеджер игрока заявил, что Джикия сегодня отправится в Турцию.

«Георгий сегодня вылетит в Турцию для переговоров с «Антальяспором». В скором времени можно ожидать информацию, подпишет он контракт или нет», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Минувший сезон Георгий Джикия провёл в подмосковных «Химках», к которым присоединился в статусе свободного агента после ухода из «Спартака». Ранее сообщалось, что защитник отправится в Турцию в ближайшие дни для заключения контракта с «Антальяспором».

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