Голкипер «Аль-Хиляля» Яссин Буну высказался о ничьей с «Ред Булл Зальцбург»

Голкипер «Аль-Хиляля» Яссин Буну прокомментировал ничейный результат прошедшего матча 2-го тура клубного чемпионата мира по футболу с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» (0:0).

«Это была очень сложная игра, потому что наши соперники были очень хороши в обороне. Они очень хорошо защищались и оставили нам очень мало пространства. Наша команда пыталась проходить на обоих флангах и через навесы. Но важно то, что мы были бдительны в защите, особенно после потери мяча. Мы также хорошо прессинговали, поскольку мы знаем, что «Зальцбург» очень опасен в пространстве и при переходах. Я думаю, что в конечном итоге результат положительный», — приводит слова Буну официальный сайт ФИФА.