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Голкипер «Аль-Хиляля» Яссин Буну высказался о ничьей с «Ред Булл Зальцбург»

Голкипер «Аль-Хиляля» Яссин Буну высказался о ничьей с «Ред Булл Зальцбург»
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Голкипер «Аль-Хиляля» Яссин Буну прокомментировал ничейный результат прошедшего матча 2-го тура клубного чемпионата мира по футболу с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» (0:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
23 июня 2025, понедельник. 01:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 0
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия

«Это была очень сложная игра, потому что наши соперники были очень хороши в обороне. Они очень хорошо защищались и оставили нам очень мало пространства. Наша команда пыталась проходить на обоих флангах и через навесы. Но важно то, что мы были бдительны в защите, особенно после потери мяча. Мы также хорошо прессинговали, поскольку мы знаем, что «Зальцбург» очень опасен в пространстве и при переходах. Я думаю, что в конечном итоге результат положительный», — приводит слова Буну официальный сайт ФИФА.

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