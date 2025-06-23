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«Для коленей это крайне тяжело». Беллингем пожаловался на поля в США, где проходит КЧМ

«Для коленей это крайне тяжело». Беллингем пожаловался на поля в США, где проходит КЧМ
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем пожаловался на жаркую погоду и футбольные поля в США, где проходит клубный чемпионат мира. Отметим, что в следующем году Соединённые Штаты Америки примут чемпионат мира по футболу вместе с Мексикой и Канадой.

«Да, я чувствую усталость. С новым форматом турнира, можно сказать, мы уже начали новый сезон. Но перед этим мы провели 50 или 60 матчей, а в такую жару это, конечно, даёт о себе знать. Отдавать длинные передачи трудно. Качество полей не лучшее, мяч почти не держится в воздухе и не отскакивает от газона. Для коленей это крайне тяжело. Надеюсь, кто-нибудь обратит на это внимание к следующему лету. Важно защищать игроков и давать болельщикам зрелище», — приводит слова Беллингема Daily Mail.

В группе H клубного чемпионата мира «Реал» играет с «Зальцбургом», «Аль-Хилялем» и «Пачукой». После двух матчей «сливочные» набрали четыре очка и возглавляют турнирную таблицу.

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