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Виталий Мутко раскрыл, зачем вводил лимит на легионеров в РПЛ

Виталий Мутко раскрыл, зачем вводил лимит на легионеров в РПЛ
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Экс-глава Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, зачем был введён лимит на легионеров в российском футболе в 2005 году. Функционер отметил, что сделано это было для того, чтобы подрастали свои футболисты. Отметим, что лимит на легионеров в РПЛ действует по сей день. Мутко занимал должность главы РФС с 2005 по 2018 год.

«Почему я вводил лимит легионеров [в российском футболе]? Ну чтобы ребята росли», — приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, в 2018 году Россия приняла чемпионат мира по футболу. Сборная страны под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала турнира, где уступила национальной команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.

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