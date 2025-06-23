Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сиэтл Саундерс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» объявил о переходе нового голкипера

«Факел» объявил о переходе нового голкипера
Комментарии

Бывший голкипер новороссийского «Черноморца» Даниил Фролкин стал футболистом воронежского «Факела». Сообщается, что вратарь заключил с «наглецами» долгосрочный контракт.

Фролкин является воспитанником «Ростова». За «Черноморец» Даниил выступал с июля 2021 года. За это время голкипер отыграл за новороссийский клуб 92 матча, из которых 31 он сыграл «на ноль». В сезоне-2023/2024 Даниил отразил четыре пенальти, также он стал лучшим в Мелбет Первой лиге по количеству сейвов.

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги воронежский «Факел» занял последнее, 16-е место и вылетел в Первую лигу.

Материалы по теме
Официально
«Факел» объявил об уходе защитника Божина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android