«Факел» объявил о переходе нового голкипера

Бывший голкипер новороссийского «Черноморца» Даниил Фролкин стал футболистом воронежского «Факела». Сообщается, что вратарь заключил с «наглецами» долгосрочный контракт.

Фролкин является воспитанником «Ростова». За «Черноморец» Даниил выступал с июля 2021 года. За это время голкипер отыграл за новороссийский клуб 92 матча, из которых 31 он сыграл «на ноль». В сезоне-2023/2024 Даниил отразил четыре пенальти, также он стал лучшим в Мелбет Первой лиге по количеству сейвов.

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги воронежский «Факел» занял последнее, 16-е место и вылетел в Первую лигу.