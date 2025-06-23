Милан Майсторович: «Динамо» попробует взять чемпионство в новом сезоне

Футболист московского «Динамо» Милан Майсторович заявил, что бело-голубые попробуют выиграть Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2025/2026.

«В новом сезоне «Динамо» попробует взять чемпионство. Мы уже были близки к этому, посмотрим, что получится сейчас. У нас в команде много талантливых игроков, иногда нужна удача. Поэтому постараемся сделать это», — сказал Майсторович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, чемпионом России по итогам завершившегося сезона стал «Краснодар». «Быки» оформили победу в РПЛ благодаря выигранному у «Динамо» (3:0) матчу 30-го тура. Бело-голубые в итоге заняли пятое место.