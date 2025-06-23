Невеш — о выходе из группы: «Аль-Хиляль» не в лучшем положении, но мы верим до конца

Португальский полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш высказался о текущем положении саудовского клуба в турнирной таблице группы Н клубного чемпионата мира. Также в этой группе выступают «Реал» (4 очка), «Ред Булл Зальцбург» (4) и «Пачука» (0).

«Мы не в лучшем положении, но мы верим до конца. Мы играли против двух очень хороших команд и проявили характер. Мы показали, что мы лучше их. Это наша главная цель. Но нам нужно выигрывать матчи. Недостаточно сказать, что мы играем хорошо, если мы не выигрываем. Так что это то, что мы хотим сделать в следующем матче», — приводит слова Невеша официальный сайт ФИФА.

В следующем матче на клубном чемпионате мира «Аль-Хиляль» сыграет с «Пачукой». Встреча 3-го тура состоятся 27 июня.