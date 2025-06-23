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Первый тренер Головина рассказал, как футболист проводит отпуск в России

Первый тренер Головина рассказал, как футболист проводит отпуск в России
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Александр Плясунов, являющийся первым тренером полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, как футболист проводит отпуск в России.

«Саша всё в разъездах, всё с друзьями: то в Новокузнецке, то в Кемеровской области, то в Алтае. Его родители-то редко видят дома, не говоря уже обо мне. Всё как в детстве! Пообщался с ним по телефону. Он проводит время с товарищами и друзьями, активно проходит отпуск. Не знаю, привёз ли что-то юным местным футболистам. Меня он в известность не ставил — может, где-то с ними и встречался», — сказал Плясунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Франции 29-летний Александр Головин провёл 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету полузащитника девять игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов. «Монако» стал бронзовым призёром Лиги 1.

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