Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 23–29 июня

«Чемпионат» и Оkkо представили новый проект с первым в России круглосуточным эфирным каналом с сеткой вещания. На платформе также доступен первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате Stories и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий от «Чемпионата» и Okko.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции. Вот расписание прямых эфиров на неделю 23–29 июня:

23 июня, понедельник, 22:00 – «Сиэтл Саундерс» – «ПСЖ», клубный чемпионат мира по футболу;

24 июня, вторник, 22:00 – «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс», клубный чемпионат мира по футболу;

25 июня, среда, 22:00 – «Мамелоди Сандаунс» – «Флуминенсе», клубный чемпионат мира по футболу;

26 июня, четверг, 22:00 – «Видад» – «Аль-Айн», клубный чемпионат мира по футболу;

27 июня, пятница, 19:00 – ММА Серия 91;

28 июня, суббота, 21:00 – Сербия – Аргентина, волейбольная FIVB Лига наций (М);

28 июня, суббота, 20:30 – финал баскетбольного FIBA чемпионата Европы (Ж).

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko – через меню или по прямой ссылке.

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