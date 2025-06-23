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Первый тренер Головина отреагировал на слухи о возможном уходе полузащитника из «Монако»

Первый тренер Головина отреагировал на слухи о возможном уходе полузащитника из «Монако»
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Александр Плясунов, являющийся первым тренером полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на информацию о возможном уходе российского хавбека из французского клуба. Головин выступает за «Монако» с 2018-го.

«Не знаю планы Саши по карьере, но удивляет информация о возможном уходе. Только в прошлом году контракт перезаключили. Не думал, что так быстро произойдут стратегические изменения. Не знаю, с чем связано. Были слухи об омоложении состава, но наверняка не знаю причины. Саша прижился в Монако и чувствует себя там как дома. Я был бы рад, если бы он продолжил карьеру в «Монако», — сказал Плясунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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