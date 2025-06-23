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Валерий Карпин ответил, согласился ли бы он тренировать в Саудовской Аравии

Валерий Карпин ответил, согласился ли бы он тренировать в Саудовской Аравии
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Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил, согласился ли бы он на тренерскую работу в Саудовской Аравии.

— Совмещение — это скорее напряжение или разнообразие работы?
— Разнообразие — точно да. Если тренировать только сборную — это десять дней сбор, а потом абсолютно другая работа. И напряжение — сто процентов да!

— А в Саудовскую Аравию поехали бы, если бы предложили тренировать?
— В ближайшие три года — нет. Контракт со сборной до 2028 года, поэтому в ближайшее время нет. А дальше — кто его знает? И не то что куда-то нельзя [из-за сборной]. Я бы сам не поехал, — приводит слова Валерия Карпина информационное агентство ТАСС.

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