Андрей Аршавин назвал двух молодых российских игроков, которые подошли бы «Зениту»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал двух молодых российских игроков, которые подошли бы сине-бело-голубым. Так, функционер отметил, что «Зенит» могли бы усилить полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и хавбек «Локомотива» Алексей Батраков.

— В прошлом сезоне выстрелили Алексей Батраков и Матвей Кисляк. Кто был бы из них предпочтительнее для «Зенита»? Кто бы подошёл «Зениту»?

— В целом они бы оба подошли «Зениту» по своим качествам. Я бы сказал, по обязательству необходимости равный процент. На месте Кисляка играет Барриос, на месте Батракова — Глушенков. Но по качеству оба соответствуют уровню «Зенита», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар», обыгравший в матче последнего тура московское «Динамо» (3:0), «Зенит» занял второе место. Тройку лидеров замкнул ЦСКА, напрямую из РПЛ вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».