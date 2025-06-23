Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сиэтл Саундерс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин назвал двух молодых российских игроков, которые подошли бы «Зениту»

Андрей Аршавин назвал двух молодых российских игроков, которые подошли бы «Зениту»
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал двух молодых российских игроков, которые подошли бы сине-бело-голубым. Так, функционер отметил, что «Зенит» могли бы усилить полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и хавбек «Локомотива» Алексей Батраков.

— В прошлом сезоне выстрелили Алексей Батраков и Матвей Кисляк. Кто был бы из них предпочтительнее для «Зенита»? Кто бы подошёл «Зениту»?
— В целом они бы оба подошли «Зениту» по своим качествам. Я бы сказал, по обязательству необходимости равный процент. На месте Кисляка играет Барриос, на месте Батракова — Глушенков. Но по качеству оба соответствуют уровню «Зенита», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар», обыгравший в матче последнего тура московское «Динамо» (3:0), «Зенит» занял второе место. Тройку лидеров замкнул ЦСКА, напрямую из РПЛ вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

Материалы по теме
Аршавин назвал лучших игроков прошедшего сезона РПЛ. Футболистов «Зенита» среди них нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android