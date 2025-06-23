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Марио Балотелли может продолжить карьеру в клубе, вышедшем в Серию А — Estadio Deportivo

Марио Балотелли может продолжить карьеру в клубе, вышедшем в Серию А — Estadio Deportivo
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34-летний нападающий Марио Балотелли может стать футболистом «Кремонезе», заработавшего путёвку в Серию А по итогам сезона-2024/2025. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, новичок Серии А всерьёз рассматривает вариант с подписанием опытного форварда, чей контракт с «Дженоа» истекает 30 июня 2025 года.

Балотелли присоединился к «Дженоа» в конце октября в качестве свободного агента. За этот период 34-летний игрок принял участие в шести матчах Серии А, в которых провёл на поле 56 минут, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Балотелли в € 500 тыс.

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