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Сиэтл Саундерс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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22:00 Мск
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Начало прямой трансляции матча «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ» на платформе Okko и «Чемпионата»

Начало прямой трансляции матча «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ» на платформе Okko и «Чемпионата»
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23 июня в 22:00 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начинается прямая трансляция игры клубного чемпионата мира по футболу между «Сиэтл Саундерс» и «ПСЖ».

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Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»
Видео
Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступен первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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