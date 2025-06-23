Начало прямой трансляции матча «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ» на платформе Okko и «Чемпионата»

23 июня в 22:00 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начинается прямая трансляция игры клубного чемпионата мира по футболу между «Сиэтл Саундерс» и «ПСЖ».

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступен первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.