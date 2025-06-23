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Агент Кокорина рассказал, что этим летом Александром интересовались два клуба РПЛ

Агент Кокорина рассказал, что этим летом Александром интересовались два клуба РПЛ
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Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, рассказал, что в услугах его клиента были заинтересованы два клуба Российской Премьер-Лиги. При этом Бердышев подчеркнул, что не может сказать, какие команды это были.

«У Кокорина этим летом были варианты перехода в российские команды, но раскрыть не могу. Были две команды, которые предметно интересовались возможностью приезда Александра в Россию. Но у Кокорина контракт с «Арисом». Он там играет, является важным звеном команды, поэтому у него сейчас точно есть желание оставаться в «Арисе», — приводит слова Бердышева Sport24.

Кокорин выступает в составе «Ариса» с лета 2022 года, когда он перешёл в кипрский клуб из «Фиорентины» на правах аренды. Летом 2024 года российский нападающий присоединился к команде в качестве свободного агента. С момента прихода в «Арис» Кокорин сыграл 92 матча во всех турнирах, где забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.

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