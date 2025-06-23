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Карпин отреагировал на критику за работу в «Динамо», несмотря на спартаковское прошлое

Карпин отреагировал на критику за работу в «Динамо», несмотря на спартаковское прошлое
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Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин отреагировал на критику за назначение главным тренером бело-голубых при спартаковском прошлом. Напомним, Карпин выступал за «Спартак» в бытность футболистом, а потом работал в стане красно-белых в роли тренера.

— Человек, выступавший за «Спартак», стал главным тренером «Динамо». Для некоторых это может быть раздражителем.
— Сколько людей — столько мнений. Окей, если кого-то это раздражает — что мне с ними сделать?

— На улице часто сталкиваетесь с критикой болельщиков?
— Нет. Такие люди есть, но они просто не подходят. А подходят сфотографироваться, взять автограф, сказать какие-то приятные слова, — приводит слова Валерия Карпина информационное агентство ТАСС.

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