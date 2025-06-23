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В «Черноморце» осталось 11 футболистов из весеннего состава

В «Черноморце» осталось 11 футболистов из весеннего состава
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Новороссийский «Черноморец» продолжает подготовку к новому сезону в усечённом составе. Из команды, показавшей лучший результат весны в Первой лиге, в распоряжении Олега Василенко осталось всего 11 футболистов. Остальные либо ушли в другие клубы, либо ведут переговоры с потенциальными работодателями. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Для проведения полноценного тренировочного процесса тренерский штаб команды вынужден подключать игроков дублирующего состава.

По итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги новороссийский клуб занял третье место, но не был допущен до участия в стыковых матчах из-за несоответствия стадиона «Центральный» требованиям сертификации арен в РПЛ.

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