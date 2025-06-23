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«Мы уже можем увидеть его работу». Игрок «Аль-Хиляля» Невеш — о Симоне Индзаги

«Мы уже можем увидеть его работу». Игрок «Аль-Хиляля» Невеш — о Симоне Индзаги
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Португальский полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш высказался о новом главном тренере саудовского клуба Симоне Индзаги, ранее возглавлявшего «Интер».

«Мы тренировались с ним в течение недели и, думаю, уже можем увидеть его работу. Я думаю, что команда показала отличные результаты в физическом и тактическом плане. Мы провели фантастические матчи. Но, как я уже говорил, недостаточно проводить отличные матчи и не побеждать. Так что в следующей игре мы постараемся выступить лучше», — приводит слова Невеша официальный сайт ФИФА.

В первых двух матчах клубного чемпионата мира «Аль-Хиляль» дважды сыграл вничью — с «Реалом» (1:1) и «Зальцбургом» (0:0). В следующем матче турнира «Аль-Хиляль» сыграет с «Пачукой». Встреча 3-го тура состоится 27 июня.

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