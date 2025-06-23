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«Аль-Хиляль» улучшил предложения по условиям для Осимхена и Тео Эрнандеса — Скира

«Аль-Хиляль» улучшил предложения по условиям для Осимхена и Тео Эрнандеса — Скира
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Саудовский «Аль-Хиляль» улучшил свои предложения по условиям личных контрактов для нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена и французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «Аль-Хиляля» хочет как можно быстрее совершить эти трансферы. Переговоры между сторонами всё ещё продолжаются.

Ранее сообщалось, что клуб готов платить Осимхену € 50 млн в год. До этого 26-летний игрок отклонил предложение «Аль-Хиляля» в размере € 30 млн. Отмечалось, что боссы «Аль-Хиляля» готовы заплатить неаполитанцам отступные за трансфер игрока в размере € 75 млн.

В СМИ также была информация, что «Милан» и «Аль-Хиляль» договорились о сумме трансфера Эрнандеса в размере € 30 млн. Ещё € 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Позже появилась информация, что между клубами нет соглашения по условиям контракта и нет «зелёного света» от игрока.

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