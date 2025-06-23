Андрей Аршавин ответил, какой российский футболист мог бы стать его преемником по игре

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, кто из российских футболистов мог бы стать его преемником по игре и функционалу.

— Кого вы считаете своим преемником по игре, по позиции?

— Во-первых, я никому не желаю быть таким, как я. У всех должна быть своя индивидуальность, дай бог, появится игрок лучше меня. Но пока я таких не вижу, — приводит слова Аршавина ТАСС.

Андрей Аршавин выступал за взрослую команду «Зенита» с 2000 по 2009 год и с 2012 по 2015 год. За этот период он принял участие в 376 матчах во всех турнирах, в которых отметился 80 голами и 108 результативными передачами. Вместе с сине-бело-голубыми Аршавин трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.