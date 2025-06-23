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Андрей Аршавин ответил, какой российский футболист мог бы стать его преемником по игре

Андрей Аршавин ответил, какой российский футболист мог бы стать его преемником по игре
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, кто из российских футболистов мог бы стать его преемником по игре и функционалу.

— Кого вы считаете своим преемником по игре, по позиции?
— Во-первых, я никому не желаю быть таким, как я. У всех должна быть своя индивидуальность, дай бог, появится игрок лучше меня. Но пока я таких не вижу, — приводит слова Аршавина ТАСС.

Андрей Аршавин выступал за взрослую команду «Зенита» с 2000 по 2009 год и с 2012 по 2015 год. За этот период он принял участие в 376 матчах во всех турнирах, в которых отметился 80 голами и 108 результативными передачами. Вместе с сине-бело-голубыми Аршавин трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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