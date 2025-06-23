Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сиэтл Саундерс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен лидер прошедшего сезона РПЛ по проценту реализации голевых моментов

Стал известен лидер прошедшего сезона РПЛ по проценту реализации голевых моментов
Комментарии

«Краснодар» стал лидером прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги по проценту реализации голевых моментов. Чёрно-зелёные создали 200 моментов в 30 матчах РПЛ, реализация составила 30%. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Напомним, чемпионом России по итогам прошлого сезона стал как раз «Краснодар». Для «быков» этот титул первый в истории клуба. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», отставший от чёрно-зелёных на одно очко, тройку лидеров замкнул ЦСКА.

Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург». Поднялись в высший российский дивизион «Балтика» и «Торпедо».

Материалы по теме
Мурад Мусаев рассказал о первых днях работы «Краснодара» после выхода из отпуска
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android