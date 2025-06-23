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Сиэтл Саундерс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче 3-го тура КЧМ-2025 с «Сиэтлом»

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче 3-го тура КЧМ-2025 с «Сиэтлом»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором парижане сыграют с американским клубом «Сиэтл Саундерс». Встреча состоится сегодня, 23 июня. Начало игры — в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если вы не выиграете эту игру, то вы выбываете. Мы хотим продолжить участие в этом соревновании, и если нам удастся пройти дальше, то мы увидим ещё более лучшую версию команды. Мы провели три отличные по интенсивности тренировки, и я думаю, что мы готовы.

Мы постараемся сосредоточиться на наших качествах, на том, как мы владеем мячом, как прессингуем. Думаю, мы проведём хорошую игру. Мы можем улучшить нашу интенсивность с мячом и без мяча, наш прессинг, управление мячом, но с той же идеей игры. Команда на протяжении всего сезона показывала, что способна играть в отличный футбол, и это будет нашей целью завтра», — приводит слова Энрике RMC Sport.

После двух туров лидирует в группе с шестью очками «Ботафого». У «Атлетико» и «ПСЖ» по три очка. У «Сиэтл Саундерс» — 0.

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