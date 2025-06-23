В «Урале» определили задачу на предстоящий сезон

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, какая задача будет стоять перед командой в новом сезоне. Напомним, ранее стало известно, что должность главного тренера «Урала» занял Мирослав Ромащенко. Сезон-2024/2025 «Урал» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.

«Задача вернуться в Премьер-Лигу есть, и мы будем стараться её выполнить», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Урал» потерпел поражение в переходных матчах за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Ахматом». Грозненцы обыграли «шмелей» в ответной встрече со счётом 2:0 и победили по сумме двух матчей — 3:2.