В агентстве Челестини отреагировали на слухи о возможном уголовном преследовании тренера

В агентстве нового главного тренера ЦСКА Фабио Челестини You First отреагировали на информацию о том, что швейцарский специалист может получить тюремный срок после подписания контракта с российским клубом. Челестини подписал контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон.

«Фабио Челестини сохраняет спокойствие и невозмутимость по отношению ко всем слухам и новостям вокруг него. Тренировать и управлять таким историческим клубом, как ЦСКА, — это действительно захватывающий вызов. Сейчас Фабио полностью сосредоточен на своём дебюте в пятницу в матче с «Амкалом» и очень мотивирован продолжать усердно работать над дальнейшим развитием команды и игроков», — приводит слова неназванного представителя агентства You First «Матч ТВ».

Напомним, ранее L`Equipe со ссылкой на Blick сообщил, что законодательство Швейцарии и Испании, в которой проживает Челестини, запрещает получать вознаграждение от экономического субъекта, находящегося под санкциями Европейского союза, к которым относится банк ВЭБ, финансирующий ЦСКА. В связи с этим тренеру якобы грозит до пяти лет тюрьмы в Швейцарии и до шести — в Испании, если он поедет в одну из этих стран с зарплатой, полученной в российском клубе.