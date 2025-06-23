Тренер «Зенита» Оливейра рассказал о первых тренировках после выхода команды из отпуска

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о первых днях работы после выхода команды из отпуска, а также рассказал о тестах, которые предстоит пройти футболистам сине-бело-голубых в рамках подготовки к сезону-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

— Сегодня уже пятый день работы. Все в хорошем настроении, рады видеть друг друга на поле. Тем более в Санкт‑Петербурге хорошая погода. Ждём ребят, которые должны вернуться из сборных, и готовимся к новому сезону.

— Как прошли традиционные функциональные тесты?

— Самый простой беговой тест был накануне. После окончания прошлого сезона прошло немного времени, поэтому все ребята в хорошем состоянии. Но впереди через несколько дней их ждёт более серьёзный тест. Самое тяжёлое для игроков, это когда упражнения и тесты связаны с беговой работой. Поэтому сначала посмотрим, кто как себя чувствует, а потом будет беговой тест, как зимой в ОАЭ. Для некоторых тогда он прошёл хорошо, для кого‑то оказался не очень приятным, но самое главное, что всего его прошли. Нам важно знать, кто в каком состоянии находится, — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

По итогам сезона-2024/2025 команда с берегов Невы заняла второе место в Премьер-Лиге и дошла до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.