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Эдуард Мор определил трёх главных фаворитов чемпионской гонки РПЛ

Эдуард Мор определил трёх главных фаворитов чемпионской гонки РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор назвал трёх главных претендентов на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2025/2026. По мнению Мора, бороться за чемпионский титул будут «Краснодар», «Зенит» и «Спартак».

«Нас ожидает увлекательный чемпионат. Не сомневаюсь, что чемпион не определится за несколько туров до конца. Думаю, как и последние два года — до последней игры и последних минут ничего не будет понятно. На мой взгляд, три команды будут бороться за чемпионство: «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». А фаворитом, хоть и небольшим, я бы назвал «Зенит», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, действующим чемпионом России является «Краснодар». «Быки» выиграли Российскую Премьер-Лигу сезона-2024/2025, обыграв в матче последнего тура московское «Динамо». «Зенит» занял второе место, «Спартак» стал четвёртым.

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