«Урал» объявил о продлении контракта с Тимуром Аюповым

Екатеринбургский «Урал» объявил о продлении контракта с 31-летним полузащитником Тимуром Аюповым. По данным интернет-портала Transfermarkt, новое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Тимур Аюпов по-прежнему с нами! Наш клуб продлил контракт с полузащитником. Завтра Тимур пройдёт УМО со второй группой и в среду со всей командой приступит к тренировкам. Желаем нашему футболисту отличной работы на сборах и удачного сезона!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Аюпов выступает за «Урал» с лета 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи.