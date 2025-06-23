Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» объявил о продлении контракта с Тимуром Аюповым

«Урал» объявил о продлении контракта с Тимуром Аюповым
Комментарии

Екатеринбургский «Урал» объявил о продлении контракта с 31-летним полузащитником Тимуром Аюповым. По данным интернет-портала Transfermarkt, новое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Тимур Аюпов по-прежнему с нами! Наш клуб продлил контракт с полузащитником. Завтра Тимур пройдёт УМО со второй группой и в среду со всей командой приступит к тренировкам. Желаем нашему футболисту отличной работы на сборах и удачного сезона!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Аюпов выступает за «Урал» с лета 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

Материалы по теме
Официально
«Урал» объявил о назначении нового главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android