«Краснодар» близок к трансферу Дугласа Аугусто из «Нанта» за € 6 млн

«Краснодар» находится в продвинутых переговорах по трансферу полузащитника «Нанта» Дугласа Аугусто. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма трансфера в случае завершения сделки составит чуть больше € 6 млн.

Аугусто 28 лет, за «Нант» он выступает с 2023-го. В прошлом сезоне универсальный бразильский полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дугласа в 6 млн.

Напомним, «Краснодар» стал чемпионом России по итогам завершившегося сезона-2024/2025.