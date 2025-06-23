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«Краснодар» близок к трансферу Дугласа Аугусто из «Нанта» за € 6 млн

«Краснодар» близок к трансферу Дугласа Аугусто из «Нанта» за € 6 млн
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«Краснодар» находится в продвинутых переговорах по трансферу полузащитника «Нанта» Дугласа Аугусто. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма трансфера в случае завершения сделки составит чуть больше € 6 млн.

Аугусто 28 лет, за «Нант» он выступает с 2023-го. В прошлом сезоне универсальный бразильский полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дугласа в 6 млн.

Напомним, «Краснодар» стал чемпионом России по итогам завершившегося сезона-2024/2025.

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