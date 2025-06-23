Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист Грач Хачатрян оценил вероятность перехода Эдуарда Сперцяна в клуб АПЛ

Журналист Грач Хачатрян оценил вероятность перехода Эдуарда Сперцяна в клуб АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный армянский журналист Грач Хачатрян оценил вероятность перехода полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в клуб английской Премьер-лиги. Хачатрян в социальной сети X написал, что на данном этапе трансфер хавбека и капитана «быков» в клуб АПЛ не может оцениваться как «простая сделка».

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Сперцяну проявляет «Лидс Юнайтед», вернувшийся в английскую Премьер-лигу. В минувшем сезоне Эдуард принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
«Аякс» отказался от покупки Сперцяна по политическим причинам — Armenie Football
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android