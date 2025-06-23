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«Крылья Советов» продлили контракты с Рахмановичем и Витюговым

«Крылья Советов» продлили контракты с Рахмановичем и Витюговым
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Самарские «Крылья Советов» объявили о продлении контрактов с боснийским футболистом Амаром Рахмановичем и полузащитником Максимом Витюговым. Новый контракт с Витюговым заключён сроком на два года. Рахманович продлил соглашение с клубом до конца сезона-2025/2026. В контракте предусмотрена опция продления ещё на один год.

Максим Витюгов пополнил состав команды в июле 2020 года. За это время полузащитник провёл 143 матча, отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.

Боснийский полузащитник присоединился к команде в сентябре 2022 года. С тех пор он провёл за самарский клуб 61 матч, забил восемь мячей, отдал пять голевых передач.

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