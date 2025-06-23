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Сергей Божин вернулся в «Крылья Советов»

Сергей Божин вернулся в «Крылья Советов»
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Центральный защитник Сергей Божин, выступавший в составе воронежского «Факела», перешёл в «Крылья Советов». Контракт с футболистом рассчитан до лета 2027 года.

Сергей Божин уже выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2017 год и затем с 2020 по 2022 год. На его счету 76 матчей и три гола в составе самарского клуба.

В минувшем сезоне 30-летний Божин принял участие в 25 матчах «Факела» во всех турнирах, проведя на поле 1987 минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 700 тыс.

«Крылья Советов» завершили сезон-2024/2025 на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. Ранее самарскую команду покинул Игорь Осинькин, занимавший должность главного тренера.

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