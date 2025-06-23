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Червиченко: решение «Спартака» взять Сергеева вместо Заболотного правильное

Червиченко: решение «Спартака» взять Сергеева вместо Заболотного правильное
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию об интересе красно-белых к нападающему самарских «Крыльев Советов» Ивану Сергееву. Ранее появилась информация, что «Спартак» перебил предложение московского «Динамо» о приобретении 30-летнего форварда.

«Решение «Спартака» взять Сергеева вместо Заболотного логичное и правильное. Всё-таки Сергеев получше и интереснее. Плюс у него есть перспективы. Из того, кто есть на сегодняшний день в доступности, Сергеев — лучший вариант, если только Даку у «Рубина» не могут купить», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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