Червиченко: решение «Спартака» взять Сергеева вместо Заболотного правильное

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию об интересе красно-белых к нападающему самарских «Крыльев Советов» Ивану Сергееву. Ранее появилась информация, что «Спартак» перебил предложение московского «Динамо» о приобретении 30-летнего форварда.

«Решение «Спартака» взять Сергеева вместо Заболотного логичное и правильное. Всё-таки Сергеев получше и интереснее. Плюс у него есть перспективы. Из того, кто есть на сегодняшний день в доступности, Сергеев — лучший вариант, если только Даку у «Рубина» не могут купить», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.