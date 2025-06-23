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Тарас Бурлак назвал главного кандидата на вылет из РПЛ в следующем сезоне

Тарас Бурлак назвал главного кандидата на вылет из РПЛ в следующем сезоне
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Бывший российский футболист Тарас Бурлак полагает, что «Крылья Советов» являются основным кандидатом на вылет из РПЛ по итогам следующего сезона. Ранее стало известно, что самарский клуб покинул генеральный директор Роберт Тер-Абрамян, а также его заместитель Руслан Пименов.

«На данный момент, наверное, «Крылья» – самый явный претендент на вылет на данный момент. Через месяц начинается, а у команды нет вообще ничего, даже состава. Мы же понимаем, что тяжело собрать команду так быстро. Хороших игроков у нас не так много», — приводит слова Бурлака Metaratings.

«Крылья Советов» завершили сезон-2024/2025 на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. Ранее самарскую команду покинул Игорь Осинькин, занимавший должность главного тренера.

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