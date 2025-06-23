«Бабушка надвое сказала». Карпин ответил, стоит ли россиянам уезжать в Европу

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос, стоит ли российским футболистам уезжать в Европу с целью повышения уровня футбольного мастерства.

— За счёт чего можно поднять уровень мастерства? Уезжать играть в Европу?

— Уезжать или не уезжать — это тоже бабушка надвое сказала. Уезжать, если есть возможность расти. Если здесь я выиграл конкуренцию и здесь уже мотивации нет для того, чтобы дальше расти и держаться на этом уровне. Окей, если есть желание и мотивация расти дальше, то понятно, что чем сильнее конкурент, тем больше шансов вырасти. У кого-то мотивации или интереса хватает уезжать, у кого-то не хватает. Но если есть такое предложение, чтобы и конкуренция росла, то я только за, — цитирует Карпина информационное агентство ТАСС.